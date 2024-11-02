أحمد عيد عبد الملك: دخلنا المباراة بشكل معقول أمام الإسماعيلي.. والمستويات متقاربة

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

أحمد عيد عبد الملك - غزل المحلة

أشاد أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لـ غزل المحلة بما قدمه لاعبيه خلال مواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتعادل الفريقان على استاد الإسماعيلية سلبيا في الجولة الأولى من المسابقة.

وقال المدير الفني لـ غزل المحلة عبر أون تايم سبورتس 2: "دخلنا المباراة بشكل معقول أمام الإسماعيلي على ملعبه، لاعبو الإسماعيلي لعبوا بأداء وروح ومن سيأتي لاستاد الإسماعيلية سيعاني بشكل كبير".

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وأضاف "لدينا استقرار على اللاعبين منذ الموسم الماضي، شارك 5 لاعبين من الفريق الذي صعد من دوري المحترفين بشكل أساسي ضد الإسماعيلي".

وأكمل "الإسماعيلي لعب بثلاثي دفاعي وهو ما جعلنا نلعب بثنائي هجومي لنضغط بشكل جيد وتألق أحمد عادل منعنا من التسجيل".

وأردف "المستويات في الكرة المصرية متقاربة ولا يوجد فوارق كبيرة، وما يُحدث الفارق هو العمل الخططي والفني".

وأتم "نحتاج دعم ومساعد جمهورنا ونعدهم بتقديم بشيء إيجابي مع الأسماء الموجودة".

وتعد تلك ثالث مباراة تشهد تعادلا سلبيا في الجولة الأولى من الدوري بعد مباراتي مودرن سبورت ضد إنبي وزد ضد الجونة.

ومنذ موسم 2015-16 انتهت 8 مباريات بين الفريقين بالتعادل من أًصل 11 مباراة في جميع المسابقات، 3 منها بالتعادل السلبي.

الإسماعيلي غزل المحلة الدوري المصري
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