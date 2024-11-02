مؤتمر كولر: الشوط الأول هو الأسوأ تحت قيادتي.. وهذا سبب خروج يوسف أيمن

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عدم رضاه عن أداء الفريق خلال الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الأهلي 5-2.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان سيئا. إنه أسوأ شوط تحت قيادتي حتى الآن".

وأضاف "لولا الشناوي كان من الممكن أن تتغير النتيجة في الشوط الأول ونصعب المباراة على أنفسنا أكثر ولكنه كان رائعا في تصدياته وأنقذ الفريق في وقت حرج".

وأوضح "في الاستراحة تحدثت مع الفريق واتفقنا على اللعب للأمام بشكل مباشر ونجحنا في ذلك. المباراة كانت مفتوحة والنتيجة كان يمكنها أن تخرج أكبر من ذلك".

وأكمل "أنا سعيد بالأهداف الخمسة والحصول على أول 3 نقاط بتحقيق الفوز الأول في الدوري".

واختتم "يوسف أيمن لم يتدرب معنا بانتظام وواجهنا نقص عددي في بداية الموسم. لم يكن اللاعب في أفضل حالاته ذهنيا وبدنيا ولذلك استبدلته بين الشوطين".

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.