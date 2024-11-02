مرموش: شعرت بأن كرتي ستسكن الشباك.. وإذا واصلنا العمل بقوة ربما سنحقق الكثير

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 22:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد بوخوم

أبدى عمر مرموش سعادته بما حققه مع فرانكفورت بعد الفوز بنتيجة 7-2 على بوخوم في الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدفا من ركلة حرة مباشرة وصنع 2 في فوز فريقه الكبير في الجولة التاسعة من المسابقة.

عمر مرموش لشبكة سكاي سبورتس الألمانية: "نمر بفترة جيدة للغاية وكذلك لي على المستوى الشخصي".

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وأَضاف "أعمل كثيرا على نفسي، وعلى تحسين إنهاء الفرص، والتمركز، كان أدائنا رائعا اليوم، نسير بشكل جيد، وسعداء للغاية بذلك".

وأكمل "عندما سددت الركلة الحرة شعرت أنها ستسكن الشباك، لم أسجل هدفا من ركلة ثابتة منذ فترة طويلة، أنا سعيد للغاية وآمل أن أضيف المزيد".

وأتم "إذا واصلنا العمل بقوة ربما سنحقق الكثير، الكل مستعد وأظهرنا روح الفريق، وسنرى إذا كنا فريقا كبيرا في نهاية الموسم".

سجل سباعية فرانكفورت كل من هوجو إيكيتيكي الذي أحرز هدفين وعمر مرموش وأنسجار كناوف وناثانيال براون ومحمود داوود وكان أوزان.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 17 في المركز الثالث، بينما توقف بوخوم عند نقطة واحدة في المركز 18.

ووصل مرموش لهدفه العاشر في الدوري الألماني هذا الموسم في المركز الثاني بترتيب الهدافين بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد سلافيا براج يوم الخميس 7 نوفمبر في الدوري الأوروبي.

عمر مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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