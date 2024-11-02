وسام أبو علي: سعيد بمستوى هجوم الأهلي.. وبالتأكيد أريد أن أكون هداف الدوري

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 22:36

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - سيراميكا - وسام أبو علي

عبر وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أنه يطمح للفوز بلقب هدف الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

وقال وسام عبر قناة أون تايم سبورتس: "في الهدف الخامس ضد سيراميكا كنت أرغب في تمرير الكرة إلى الشحات لكن الدفاع أغلق المساحة أمامه ولاحظت أن طاهر ابتعد عن التسلل فمررت الكرة له وسجل الهدف".

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وأضاف "الحكم أخبرني أنه يراجع حالتي تسلل ومخالفة، وفي النهاية الحمد لله أن الهدف تم احتسابه".

وواصل "كرة القدم ليست أهداف وصناعة وجائزة رجل المباراة فقط، نحن هنا نلعب من أجل الأهلي".

وأكمل "سعيد لتألق حسين الشحات وتسجيله هدفين، وأيضا تألق إمام وطاهر وأفشة وأنا سعيد أن هجوم الأهلي يمر بفترة رائعة".

وشدد "أنا مهاجم و100% أريد تسجيل الأهداف وأن أكون هداف الدوري، ولكن الأهم هو الأهلي وأتمنى أن يسجل كل اللاعبين ونحقق الفوز".

وأتم تصريحاته "الكل يشعر بالسعادة تجاهي وأنا سعيد من أجل زملائي حسين الشحات وأفشة الذي شارك وغير المباراة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق كل البطولات".

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة الثانية من الدوري المصري.

موعد مباراة زد ضد الأهلي

وتقام مباراة زد ضد الأهلي يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر 2024.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب المباراة بسبب الإصلاحات في ستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري
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