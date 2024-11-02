الدوري المصري – موعد مباراة زد ضد الأهلي والقناة الناقلة

يكمل الأهلي مشواره في الدوري المصري بعدما افتتح المسابقة مباراة سيراميكا كليوباترا.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتعادل زد في أول مباراة له في الدوري سلبيا مع إنبي.

موعد مباراة زد ضد الأهلي

وتقام مباراة زد ضد الأهلي يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر 2024.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب المباراة بسبب الإصلاحات في ستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.