ثالث أكثر من لمس الكرة.. عبد المنعم يساهم في فوز نيس على بريست

ساهم محمد عبد المنعم في فوز نيس على بريست في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي بنتيجة 1-0 بمشاركة محمد عبد المنعم.

وشارك عبد المنعم أساسيا للمباراة الرابعة على التوالي مع نيس في جميع المسابقات.

وخاض عبد المنعم اللقاء كاملا وحتى النهاية وتحصل على بطاقة صفراء.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إيفان جيسان من صناعة التونسي علي العبدي في الدقيقة 42.

وتحصل عبد المنعم على بطاقة صفراء في الدقيقة 84.

وتفوق نيس في آخر جولتين على موناكو وبريست وكلاهما يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

الدولي المصري شتت الكرة 6 مرات وقطع مسار الكرة 3 مرات وأكمل عرقلتين ناجحتين.

كما فاز بـ 2 من 6 صراعات أرضية وتفوق في 3 من أصل 5 التحامات هوائية.

وهو ثالث أكثر من لمس الكرة برصيد 53 مرة وأرسل 35 تمريرة صحيحة من 37 بنسبة دقة 95%، كما أرسل 3 من أصل 5 تمريرات طولية صحيحة.

وارتقى نيس للمركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن موناكو الثاني و10 عن باريس سان جيرمان المتصدر.

فيما توقف رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز العاشر.