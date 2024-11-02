بداية رحلة الدفاع عن اللقب.. الأهلي يستهل الدوري بخماسية في سيراميكا

استهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 4 عن طريق حسين الشحات.

وجاء الهدف بعدما استغل الشحات تمريرة خاطئة من دفاع سيراميكا ليقطع الكرة ويسدد بقوة من أمام منطقة الجزاء في شباك محمد بسام.

ورد سيراميكا بهجمة سريعة عن طريق محمود زلاكة الذي واجه مرمى الأهلي لكن محمد الشناوي تألق أمامه وتصدى للكرة.

وبهجمة مرتدة سريعة انطلق زلاكة داخل منطقة الجزاء وسقط بعد تدخل من أكرم توفيق لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وبعد توقف اللعب خرج الحكم محمود بسيوني لمراجعة اللعبة في الفيديو، وعاد لاحتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا في الدقيقة 23.

وتقدم أحمد بلحاج ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل سيراميكا بعدما وضع الكرة على يمين محمد الشناوي.

وكاد سيراميكا أن يسجل الهدف الثاني بعدما وصلت الكرة إلى فخري لاكاي أمام المرمى، لكن الشناوي تألق وتصدى له.

وانفرد قندوسي بالمرمى ومن جديد تألق محمد الشناوي أمام وأنقذ الكرة ببراعة.

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد بسام.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بعد تدخل مع طاهر محمد.

وتقدم وسام أبو علي لينفذ الركلة ومنها نجح في تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 45+3 بعدما اصطدمت الكرة في الحائط البشري وغيرت مسارها نحو الشباك ولم يستطع محمد بسام التصدي لها.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

مع بداية الشوط الثاني دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثنائي خالد عبد الفتاح وأفشة بدلا من يوسف أيمن وأحمد نبيل "كوكا".

ولم ينتظر الأهلي سوى عدة ثواني بعد بداية الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث بضربة رأسية رائعة من وسام أبو علي بعد عرضية من طاهر محمد.

وعقب الهدف الثالث أهداف وسام فرصة الرابع بعدما كان في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة خارج الملعب.

وأهدر إمام عاشور فرصة خطيرة من أمام المرمى مباشرة بعدما سدد بقوة كرة اصطدمت في العارضة.

واستمر الأهلي في تفوقه وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 60 بقدم حسين الشحات الذي أضاف الهدف الثاني له في المباراة.

الهدف جاء بعد تمريرات سريعة من الأهلي ثم تمريرة من إمام عاشور إلى الشحات أمام المرمى ليسدد مباشرة في الشباك على يسار محمد بسام.

ولم يكتف الأهلي بالرباعية وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 70 بقدم طاهر محمد بعد تمريرة من وسام أبو علي وضعته في مواجهة بسام.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة الهدف قبل أن يؤكد الحكم على صحته واحتسابه.

وسجل سيراميكا هدفا ثانيا في الدقيقة 79 بقدم أحمد قندوسي لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

وتوقف اللعب لمراجعة الهدف في الفيديو، ليغير الحكم محمود بسيوني قراره ويحتسبه وتصبح النتيجة تقدم الأهلي 5-2 على سيراميكا بعد هدف الجزائري قندوسي.

وأجرى كولر 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول رضا سليم وبيرسي تاو وعمرو السولية بدلا من طاهر والشحات وإمام عاشور.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل المزيد من الأهداف ولكن النتيجة لم تتغير لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 5-2.

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