يوفنتوس يستعيد سكة الانتصارات بثنائية ضد أودينيزي

استعاد يوفنتوس الانتصارات في الدوري الإيطالي بالفوز بنتيجة 2-0 على أودينيزي في الجولة 11.

وكان يوفنتوس قد تعادل مع إنتر وبارما في آخر جولتين ودون أن يحافظ على نظافة شباكه.

وجاء هدفا البيانكونيري عن طريق مادوكا أوكوي حارس أودينيزي في الدقيقة 19 بالخطأ في مرماه بعد تسديدة خيفيرين تورام التي ارتطمت بالقائم ثم به وسكنت الشباك.

وأضاف نيكولو سافونا الهدف الثاني في الشباك بتسديدة أرضية قوية في الشباك بعد متابعة لتسديدة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 37.

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وألغى الحكم هدفا لأودينيزي بداعي وجود خطأ لصالح دي جريجوريو حارس السيدة العجوز في الدقيقة 52.

ومنعت العارضة رأسية لورينزو لوكا في الدقيقة 83.

لينتهي اللقاء بفوز السيدة العجوز بنتيجة 2-0.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس لـ 21 نقطة بالتساوي مع إنتر الذي لم يخض مباراته في الجولة 11 وبفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما تكبد أودينيزي الخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات وتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع.