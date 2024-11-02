ضحيته المفضلة.. وسام أبو علي يسجل ثنائية في شباك سيراميكا

هز وسام أبو علي مهاجم الأهلي شباك سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري مرتين.

ويلتقي الفريقان في استاد السلام في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وأعاد وسام التقدم للأهلي في نهاية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45+4.

وبذلك سجل 3 أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوري المصري من أصل 5 تسديدات منذ انضمامه للأهلي.

وهدفان من أصل الـ 3 من ركلات ثابتة التي سجلها وسام جاءت ضد وسام أبو علي.

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جوووووووول.. بالتخصص هداف الدوري الموسم الماضي وسام أبو علي يعيد التقدم للأهلي ضد سيراميكا من ركلة حرة ⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/YZJnfpsUfF — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

وبعد 15 ثانية من انطلاق الشوط الثاني أرسل طاهر محمد طاهر عرضية متقنة حولّها الفلسطيني في الشباك برأسية.

وساهم المهاجم البالغ 25 عاما في 3 مباريات ضد سيراميكا كليوباترا بـ 6 أهداف (سجل 4 وصنع 2).

ويعد سيراميكا أكثر فريق هز شباكه برصيد 4 أهداف، ويليه بيراميدز والمقاولون العرب برصيد 3 أهداف.

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بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الثالث للأهلي😀.. وسام أبو علي يسجل بعد ثواني من انطلاق الشوط الثاني أمام سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/RhWnTkjhFs — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

وسجل وسام 24 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 32 مباراة.

وفي مسابقة الدوري المصري سجل 20 هدفا في 20 مباراة.