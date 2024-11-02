ضحيته المفضلة.. وسام أبو علي يسجل ثنائية في شباك سيراميكا

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 21:17

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

هز وسام أبو علي مهاجم الأهلي شباك سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري مرتين.

ويلتقي الفريقان في استاد السلام في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وأعاد وسام التقدم للأهلي في نهاية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45+4.

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وبذلك سجل 3 أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوري المصري من أصل 5 تسديدات منذ انضمامه للأهلي.

وهدفان من أصل الـ 3 من ركلات ثابتة التي سجلها وسام جاءت ضد وسام أبو علي.

وبعد 15 ثانية من انطلاق الشوط الثاني أرسل طاهر محمد طاهر عرضية متقنة حولّها الفلسطيني في الشباك برأسية.

وساهم المهاجم البالغ 25 عاما في 3 مباريات ضد سيراميكا كليوباترا بـ 6 أهداف (سجل 4 وصنع 2).

ويعد سيراميكا أكثر فريق هز شباكه برصيد 4 أهداف، ويليه بيراميدز والمقاولون العرب برصيد 3 أهداف.

وسجل وسام 24 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 32 مباراة.

وفي مسابقة الدوري المصري سجل 20 هدفا في 20 مباراة.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري وسام أبو علي
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