ضحيته المفضلة.. وسام أبو علي يسجل ثنائية في شباك سيراميكا
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 21:17
كتب : إسلام أحمد
هز وسام أبو علي مهاجم الأهلي شباك سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري مرتين.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
ويلتقي الفريقان في استاد السلام في ختام الجولة الأولى من المسابقة.
وأعاد وسام التقدم للأهلي في نهاية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45+4.
وبذلك سجل 3 أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوري المصري من أصل 5 تسديدات منذ انضمامه للأهلي.
وهدفان من أصل الـ 3 من ركلات ثابتة التي سجلها وسام جاءت ضد وسام أبو علي.
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جوووووووول.. بالتخصص هداف الدوري الموسم الماضي وسام أبو علي يعيد التقدم للأهلي ضد سيراميكا من ركلة حرة ⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/YZJnfpsUfF— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
وبعد 15 ثانية من انطلاق الشوط الثاني أرسل طاهر محمد طاهر عرضية متقنة حولّها الفلسطيني في الشباك برأسية.
وساهم المهاجم البالغ 25 عاما في 3 مباريات ضد سيراميكا كليوباترا بـ 6 أهداف (سجل 4 وصنع 2).
ويعد سيراميكا أكثر فريق هز شباكه برصيد 4 أهداف، ويليه بيراميدز والمقاولون العرب برصيد 3 أهداف.
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بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الثالث للأهلي😀.. وسام أبو علي يسجل بعد ثواني من انطلاق الشوط الثاني أمام سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/RhWnTkjhFs— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
وسجل وسام 24 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 32 مباراة.
وفي مسابقة الدوري المصري سجل 20 هدفا في 20 مباراة.