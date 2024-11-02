ثاني الهدافين في آخر 6 مواسم.. الشحات يفتتح أهداف الأهلي بـ الدوري المصري

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 20:33

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - سيراميكا - هدف حسين الشحات

افتتح حسين الشحات أول أهداف الأهلي في الدوري المصري لموسم 2024-25 في شباك سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الأهلي خصمه سيراميكا كليوباترا في استاد السلام في آخر مباريات الجولة الافتتاحية.

وتقدم الأهلي بهدف حسين الشحات في الدقيقة 4 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ووصلت مساهمات حسين الشحات مع الأهلي في جميع المسابقات لـ 107 هدفا (سجل 54 وصنع 53 بمعدل 0.45 هدف لكل مباراة) خلال 235 مباراة.

ووصل الشحات للهدف رقم 44 في الدوري المصري بقميصي الأهلي ومصر للمقاصة، بواقع 13 هدفا مع الفريق الفيومي و31 مع بطل الدوري.

ويعد هو الجناح البالغ 32 عاما ثاني أفضل هدافي الفريق منذ انضمامه للأهلي في موسم 2018-19.

وإليكم قائمة أفضل هدافي الأهلي منذ بداية موسم 2018-19:

محمد شريف سجل 56 هدفا في 149 مباراة

حسين الشحات سجل 54 هدفا في 235 مباراة

علي معلول سجل 47 هدفا في 222 مباراة

محمود "كهربا" سجل 46 هدفا في 136 مباراة

محمد مجدي "أفشة" سجل 42 هدفا في 241 مباراة

وإليكم قائمة مسجلو الهدف الافتتاحي لـ الأهلي في الدوري المصري خلال آخر 10 مواسم

موسم 2015-2016: عبد الله السعيد ضد طلائع الجيش

موسم 2016-2017: عبد الله السعيد ضد الإسماعيلي

موسم 2017-2018: أحمد الشيخ ضد طلائع الجيش

موسم 2018-2019: محمد شريف ضد الإسماعيلي

موسم 2019-2020: رمضان صبحي ضد سموحة

موسم 2020-2021: علي معلول ضد مصر للمقاصة

موسم 2021-2022: علي معلول ضد الإسماعيلي

موسم 2022-2023: شادي حسين ضد الإسماعيلي

موسم 2023-2024: رضا سليم ضد المصري

موسم 2024-2025: حسين الشحات ضد سيراميكا

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