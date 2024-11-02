بعد ما حدث مع مدربه.. فلومينينسي يعلن فسخ تعاقد مارسيلو

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي فسخ تعاقد نجمه مارسيلو بالتراضي.

مارسيلو النادي : فلومينينسي فلومينينسي

ويأتي ذلك بعد لقطة حدثت بينه وبين مدربه مانو مينيزيس خلال مباراة فلومينينسي ضد جريميو في الجولة 32 من الدوري البرازيلي.

مارسيلو كان يستعد للمشاركة كبديل ويتلقى التعليمات من مدربه الذي قرر عدم إشراكه وإعادته مجددا لمقاعد البدلاء بطريقة بدت غير لائقة.

المباراة انتهت بالتعادل 2-2 حيث جلس مارسيلو على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

تصرف مهين من مدرب فلومينينسي لمارسيلو ومنع اللاعب من النزول🤯 pic.twitter.com/w6TuX8jvcY — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2024

وعقب نهاية اللقاء وخلال المؤتمر الصحفي قال مينيزيس: "سمعت شيئا لم يعجبني".

وخاض مارسيلو في تجربته الثانية مع فلومينينسي 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب البالغ 36 عاما حقق لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لأول مرة في تاريخ الفريق الموسم الماضي.

وبدأ مارسيلو مسيرته في 2005 مع فلومينينسي وقضى عامين مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد ويصبح من أكثر لاعبيه تتويج بالألقاب في 15 موسما خاضها بقميص الملكي.

كما خاض موسما وحيدا بقميص أولمبياكوس اليوناني قبل العودة للبرازيل مجددا.