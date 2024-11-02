الزمالك يواجه الشمس وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الحادية عشرة والنصف صباح غداً الأحد أمام فريق الشمس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من قائمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وشهدت مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي إصابة الثنائي محمد حمدي وأحمد سيد "زيزو".

ويعاني حمدي من إصابة في الركبة، بينما إصابة زيزو على مستوى العضلة الخلفية.

وتأكد غياب زيزو عن الزمالك لمدة أسبوعين للراحة ومن ثم يعود للتدريبات من جديد.