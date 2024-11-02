حمد إبراهيم: أوجه التحية لـ إيهاب جلال الذي نفتقده.. وكان بإمكاننا إنهاء المباراة

وجه حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي التحية لإيهاب جلال مدرب الفريق السابق والذي توفي بعد نهاية الموسم الماضي.

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بدون أهداف على استاد الإسماعيلية في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال حمد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعبون قدموا أداء جيد ولكن كان ينقصنا التوفيق أمام المرمى وأهدرنا العديد من الفرص وإن شاء الله يكون القادم أفضل وأريد أن نعمل أكثر من ذلك وأرى أننا أهدرنا نقطتين".

وتابع "اللاعبون قدموا أداء جيد وأحييهم، كان من المهم أن نحصل على 3 نقاط في أول مباراة بالدوري على ملعبنا ولكن القادم أفضل".

وأضاف "الشباب يلعبون بشكل جيد وأخبرتهم من البداية إن من سيقول إن الفريق به نقص في اللاعبين سيكون هو الذي لديه نقص معين وأنا لا أشعر أن الفريق لم يبرم أي تدعيمات والمهم هو العمل طوال الـ 90 دقيقة".

وأتم "أشكر جماهير الإسماعيلي وهذا هو الجمهور الذي اعتدنا عليه وأريد أن أوجه التحية للراحل إيهاب جلال أستاذي ومعلمي رحمة الله عليه، هذه أول مباراة بدونه ونفقتده ولكن إن شاء الله سنكمل عمله".

وحصل كلا الفريقين على نقطتهما الأولى في الدوري بالموسم الجديد.