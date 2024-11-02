تعادل سلبي ثالث.. الإسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة ويهدر نقطتين في بداية الموسم

حسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي وغزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وتعد تلك ثالث مباراة تشهد تعادلا سلبيا في الجولة الأولى من الدوري بعد مباراتي مودرن سبورت ضد إنبي وزد ضد الجونة.

ومنذ موسم 2015-16 انتهت 8 مباريات بين الفريقين بالتعادل من أًصل 11 مباراة في جميع المسابقات، 3 منها بالتعادل السلبي.

وصف المباراة

قبل بداية اللقاء وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي السابق الذي توفي الشهر الماضي.

وأهدر مروان حمدي فرصة الهدف الأول في الدقيقة 19 بغرابة بعد عرضية نادر فرج إذ سدد الكرة خارج المرمى.

لو اتعادت 10 مرات يجبها 11 مرة 😲🔥 مروان حمدي يهدر فرصة إحراز الهدف الأول للنادي الإسماعيلي بطريقة غريبة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Xu8dOdsZW3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

وقبل نهاية الشوط الأول طالب لاعبو الإسماعيلي بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

وفي الدقيقة 48 سجل عبد الكريم مصطفى هدفا للدراويش ألغي بداعي التسلل.

راية التسلل تحرم 🔥👌 لاعب الإسماعيلي عبد الكريم مصطفى من هدف عالمي في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/p3I0uZcBKT — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

ومنع أحمد عادل عبد المنعم رأسية عبد الرحيم عموري ببراعة وحولها لركنية في الدقيقة 65.

وازدادت الإثارة قبل 12 دقيقة على النهاية بطرد عموري بعد عرقلة نادر فرج المنفرد.

الإثارة تزداد في المباراة 🔥🔴 عبد الرحيم عموري ينال كارت أحمر وغزل المحلة يلعب ب 10 لاعبين أمام الإسماعيلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/CsatyAd12Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

زاد الإسماعيلي من ضغطه لكن التسرع وتألق عامر عامر منع سكون شباك زعيم الفلاحين للأهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.