تعادل سلبي ثالث.. الإسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة ويهدر نقطتين في بداية الموسم

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي وغزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وتعد تلك ثالث مباراة تشهد تعادلا سلبيا في الجولة الأولى من الدوري بعد مباراتي مودرن سبورت ضد إنبي وزد ضد الجونة.

ومنذ موسم 2015-16 انتهت 8 مباريات بين الفريقين بالتعادل من أًصل 11 مباراة في جميع المسابقات، 3 منها بالتعادل السلبي.

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وصف المباراة

قبل بداية اللقاء وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي السابق الذي توفي الشهر الماضي.

وأهدر مروان حمدي فرصة الهدف الأول في الدقيقة 19 بغرابة بعد عرضية نادر فرج إذ سدد الكرة خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول طالب لاعبو الإسماعيلي بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

وفي الدقيقة 48 سجل عبد الكريم مصطفى هدفا للدراويش ألغي بداعي التسلل.

ومنع أحمد عادل عبد المنعم رأسية عبد الرحيم عموري ببراعة وحولها لركنية في الدقيقة 65.

وازدادت الإثارة قبل 12 دقيقة على النهاية بطرد عموري بعد عرقلة نادر فرج المنفرد.

زاد الإسماعيلي من ضغطه لكن التسرع وتألق عامر عامر منع سكون شباك زعيم الفلاحين للأهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

غزل المحلة الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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