تشكيل سيراميكا - قندوسي وبلحاج في الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم

يقود أحمد قندوسي وأحمد بلحاج خط وسط سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الجولة الأولى من الدوري على استاد السلام في الثامنة مساءً.

ويبدأ الجنوب إفريقي فاخري لاكاي في الهجوم ضد الأهلي.

وجاء تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - محمد صادق - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فاخري لاكاي

وعلى مقاعد بدلاء سيراميكا: محمد كوكو - سعد سمير - چاستس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - عمرو قلاوة - أيمن سعد "موكا" - مروان عثمان.

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي. 📋#سيراميكا_كليوباترا 🔴🟠 pic.twitter.com/z5zs5tjvUu — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) November 2, 2024

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا في كأس السوبر المصري بنصف النهائي الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1 بفضل هدفي طاهر محمد طاهر.

فيما سجل فاخري هدف سيراميكا في السوبر.