تشكيل الأهلي - يوسف أيمن أساسي لأول مرة ضد سيراميكا.. ووسام يقود الهجوم

يبدأ يوسف أيمن في دفاع الأهلي أساسيا لأول مرة لتعويض غياب ياسر إبراهيم في مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الجولة الأولى من الدوري على استاد السلام في الثامنة مساءً.

ويغيب ياسر إبراهيم بسبب شعوره بآلام في الحوض.

ويتواجد للمباراة الثالثة على التوالي أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، ويقود وسام أبو علي هداف الموسم الماضي هجوم الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله – رامي ربيعة – يوسف أيمن – أكرم توفيق

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - بيرسي تاو - رضا سليم - عمرو السولية محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - محمد عبد الله.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا في كأس السوبر المصري بنصف النهائي الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1 بفضل هدفي طاهر محمد طاهر.