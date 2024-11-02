استغل سقوط أرسنال وسيتي.. ليفربول يعود في دقيقتين وصلاح يسجل هدف الفوز على برايتون

قاد محمد صلاح نجم منتخب مصر فريقه ليفربول للفوز على برايتون بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

واستغل ليفربول تعثر منافسيه أرسنال ومانشستر سيتي لينفرد بصدارة الترتيب.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 25 في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 16 في المركز السابع.

وصف المباراة

تقدم برايتون في الدقيقة 14 عن طريق الظهير الأيمن التركي كاديوجلو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد ليفربول أن يسجل التعادل في الدقيقة 30 بضربة رأسية قوية من كوناتي بعد ركنية لكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أجرى أرني سلوت أول تبديل لليفربول بنزول جو جوميز بدلا من إبراهيما كوناتي الذي تعرض للإصابة.

وكاد صلاح أن يسجل التعادل في الدقيقة 55 بعدما انفرد بالمرمى لكن الحارس تصدى له.

صحوة الريدز

وأسفر ضغط ليفربول القوي عن هدفين في دقيقتين فقط.

وسجل ليفربول هدفه الأول في الدقيقة 71 عن طريق كودي جاكبو ليعادل النتيجة.

وجاء الهدف بعد عرضية من جاكبو خادعت الحارس ودخلت إلى المرمى بعد محاولة داروين نونيز عليها.

ثم جاء الدور على محمد صلاح ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وانطلق كورتس جونز بالكرة ثم مررها إلى صلاح الذي مر من المدافع وأطلق تسديدة صاروخية ذهبت على يمين الحارس ولم يستطع التصدي لها.

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 7 في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

وغادر محمد صلاح الملعب في الدقيقة 90 وشارك بدلا منه كونور برادلي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز ليفربول.