سجل بروعة وصنع هدفين.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بوخوم برباعية

حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا كبيرا على بوخوم بسبعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعبه بالجولة التاسعة من الدوري الألماني.

سجل سباعية فرانكفورت كل من هوجو إيكيتيكي الذي أحرز هدفين وعمر مرموش وأنسجار كناوف وناثانيال براون ومحمود داوود وكان أوزان.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 17 في المركز الثالث، بينما توقف بوخوم عند نقطة واحدة في المركز 18.

ووصل مرموش لهدفه العاشر في الدوري الألماني هذا الموسم في المركز الثاني بترتيب الهدافين بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

تقدم فرانكفورت سريعا بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق هوجو إيكيتيكي بصناعة من مرموش بعد انطلاقة رائعة.

وأضاف مرموش الثاني بنفسه من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 18.

وبعد دقيقتين صنع مرموش هدفا جديدا لفرانكفورت سجله كناوف.

وفي الدقيقة 32 أضاف براون الهدف الرابع لفرانكفورت.

وقلص بوخوم الفارق في الدقيقة 35 ع طريق داني دي فيت.

في الشوط الثاني عاد بوخوم للتسجيل من جديد وقلص الفارق مرة أخرى عن طريق فيليب هوفمان في الدقيقة 51.

وسجل محمود داوود الهدف الخامس لفرانكفورت في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد مرموش للمساهمة من جديد وصنع الهدف السادس لفرانكفورت بتمريرة رائعة لكان أوزان في الدقيقة 66.

وبعد ثلاثة دقائق أنهى إيكيتيكي سباعية فرانكفورت بهدف جديد.

video:1

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد سلافيا براج يوم الخميس 7 نوفمبر في الدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى فاز بايرن ميونيخ على يونيون برلين بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل هاري كين هدفين لبايرن في المباراة، بينما أحرز كينجسلي كومان الهدف الثالث من صناعة كين أيضا.

وارفتع رصيد بايرن للنقطة 23 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي سيلعب بعد قليل ضد بروسيا دورتموند.