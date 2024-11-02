سجل بروعة وصنع هدفين.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بوخوم برباعية

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد بوخوم

حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا كبيرا على بوخوم بسبعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعبه بالجولة التاسعة من الدوري الألماني.

سجل سباعية فرانكفورت كل من هوجو إيكيتيكي الذي أحرز هدفين وعمر مرموش وأنسجار كناوف وناثانيال براون ومحمود داوود وكان أوزان.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 17 في المركز الثالث، بينما توقف بوخوم عند نقطة واحدة في المركز 18.

أخبار متعلقة:
في مباراته الـ 100.. مرموش يسجل ثاني أهدافه من ركلات حرة في الدوري الألماني تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بوخوم Gaming – الرابع هذا الموسم.. بطاقة جديدة لـ مرموش في FC 25 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع

ووصل مرموش لهدفه العاشر في الدوري الألماني هذا الموسم في المركز الثاني بترتيب الهدافين بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

تقدم فرانكفورت سريعا بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق هوجو إيكيتيكي بصناعة من مرموش بعد انطلاقة رائعة.

وأضاف مرموش الثاني بنفسه من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 18.

وبعد دقيقتين صنع مرموش هدفا جديدا لفرانكفورت سجله كناوف.

وفي الدقيقة 32 أضاف براون الهدف الرابع لفرانكفورت.

وقلص بوخوم الفارق في الدقيقة 35 ع طريق داني دي فيت.

في الشوط الثاني عاد بوخوم للتسجيل من جديد وقلص الفارق مرة أخرى عن طريق فيليب هوفمان في الدقيقة 51.

وسجل محمود داوود الهدف الخامس لفرانكفورت في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد مرموش للمساهمة من جديد وصنع الهدف السادس لفرانكفورت بتمريرة رائعة لكان أوزان في الدقيقة 66.

وبعد ثلاثة دقائق أنهى إيكيتيكي سباعية فرانكفورت بهدف جديد.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد سلافيا براج يوم الخميس 7 نوفمبر في الدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى فاز بايرن ميونيخ على يونيون برلين بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل هاري كين هدفين لبايرن في المباراة، بينما أحرز كينجسلي كومان الهدف الثالث من صناعة كين أيضا.

وارفتع رصيد بايرن للنقطة 23 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي سيلعب بعد قليل ضد بروسيا دورتموند.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
نرشح لكم
صيد الكبار مستمر.. بورنموث يعرقل مانشستر سيتي وهالاند يهدر أغرب الأهداف صلاح ثامن الهدافين التاريخيين.. الملك المصري يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول في مباراته الـ 100.. مرموش يسجل ثاني أهدافه من ركلات حرة في الدوري الألماني انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(1) برايتون.. الأحمر في الصدارة الخسارة الثانية.. نيوكاسل يسقط أرسنال في الدوري انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (7)-(2) بوخوم سام مرسي أساسي مع إبسويتش ضد ليستر تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بوخوم
أخر الأخبار
ثاني الهدافين في آخر 6 مواسم.. الشحات يفتتح أهداف الأهلي بـ الدوري المصري 18 دقيقة | الدوري المصري
بعد ما حدث مع مدربه.. فلومينينسي يعلن فسخ تعاقد مارسيلو 47 دقيقة | أمريكا
أرتيتا: كان يجب أن نلعب بشكل مختلف بعد تأخرنا.. وهدف واحد كان سيغير المباراة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يواجه الشمس وديا ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
حمد إبراهيم: أوجه التحية لـ إيهاب جلال الذي نفتقده.. وكان بإمكاننا إنهاء المباراة ساعة | الدوري المصري
متعب: أتواصل مع برشلونة لإقامة مباراة اعتزالي ساعة | الدوري المصري
تعادل سلبي ثالث.. الإسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة ويهدر نقطتين في بداية الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك