كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن في نهائي تصفيات إفريقيا.. ويحجزن مقعدا في السنغال

فازت سيدات الأهلي في نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية والمقامة في تنزانيا.

وحجزت سيدات الأهلي مقعدا في النهائيات التي ستقام في السنغال في الأول من ديسمبر المقبل، إذ يتأهل أول وثاني مرحلة التصفيات.

وتستضيف دولة السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية في ديسمبر المقبل.

وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 93-68 على أر إي جي الرواندي في نهائي التصفيات.

وسجلت نادين سلعاوي 23 نقطة ويليها رنيم الجداوي بـ 20 نقطة.

وجاءت مواعيد ونتائج مباريات سيدات سلة الأهلي في تصفيات إفريقيا كالآتي:

الإثنين 28 أكتوبر: الأهلي 145-52 فيانا كوينز التنزاني.

الثلاثاء 29 أكتوبر: الأهلي 134-35 يانج سيسترز البوروندي.

الأربعاء 30 أكتوبر: الأهلي 100-61 جي كيه دولفين الأوغندي.

الخميس 31 أكتوبر: الأهلي 130-47 فيانا كوينز التنزاني.

الجمعة 1 نوفمبر: الأهلي 104-63 هيئة الموانئ الكيني.

السبت 2 نوفمبر: الأهلي 93-68 على أر إي جي الرواندي

ويقود فريق سيدات الأهلي لكرة السلة، طارق خيري المدير الفني.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وتضم قائمة سيدات الأهلي لكرة السلة 12 لاعبة وهن:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - فريدة وائل - رضوى محمد - تمارا نادر - يارا أسامة - جايدا خالد - باولينا هيرسلير - نديوما كين.

ولم يسبق لفريق سيدات الأهلي التتويج بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة من قبل.