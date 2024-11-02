طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة زيزو وحمدي.. ومدة الغياب المتوقعة

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمد حمدي.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي: "إصابة أحمد سيد "زيزو" بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج أسبوعين راحة قبل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات".

وأضاف "محمد حمدي أصيب بجزع في الرباط الخارجي للركبة يحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين".

وخرج زيزو متأثرا بالإصابة في الدقيقة 70 وعوضه أحمد فتوح، فيما اكتفى محمد حمدي بالمشاركة في الشوط الأول فقط وشارك بدلا منه البولندي كونراد ميشالاك.

video:1

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.