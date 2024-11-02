محمد حمدي يعلن تفاصيل إصابته

أعلن محمد حمدي لاعب الزمالك إصابته بقطع في الغضروف وجزع في الرباط الخارجي.

محمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض الجناح الشاب للإصابة خلال مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي أمس في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وخاض حمدي أول 45 دقيقة من اللقاء كجناح أيسر وخرج بين الشوطين متأثرا بالإصابة وعوضه البولندي كونراد ميشالاك.

محمد حمدي يعلن عبر ستوري انستجرام إصابته بقطع في الغضروف🩹 pic.twitter.com/KAGpCxkJZq — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2024

وشارك حمدي مع الزمالك في 3 مباريات منذ انضمامه معارا من إنبي بعدد دقائق 45.

وتوج حمدي مع الأبيض بلقب السوبر الإفريقي ضد الأهلي وخسر المصري أمام نفس الفريق.

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هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.