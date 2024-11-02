في مباراته الـ 100.. مرموش يسجل ثاني أهدافه من ركلات حرة في الدوري الألماني

واصل عمر مرموش تألقه برفقة آينتراخت فرانكفورت وسجل من جديد وتلك المرة بمرمى بوخوم.

ويلتقي فرانكفورت مع بوخوم في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ويتقدم فرانكفورت على بوخوم بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل مرموش الهدف الثاني لفرانكفورت في المباراة من ركلة حرة مباشرة رائعة.

هدف مرموش هو الثاني له من ركلة حرة خلال مسيرته في الدوري الألماني بعد أن سجل بقميص شتوتجارت في مرمى أوجسبورج بموسم 2021/2022.

ووصل مرموش لهدفه العاشر في الدوري الألماني هذا الموسم ليتساوى مع هاري كين الذي سجل أيضا في مرمى يونون برلين منذ قليل.

ويخوض مرموش مباراته الـ 100 في الدوري الألماني خلال مسيرته.

وصنع مرموش الهدف الأول في المباراة أيضا والذي سجله هوجو إيكيتيكي.