الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي

خاطب النادي الأهلي اتحاد كرة القدم المصري وطالب منه سرعة تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة".

وأضاف "وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي".

وأتم "كما طالب النادي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة. وأشار في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم".

ويتولى حاليا محمد فاروق مهمة الإشراف على لجنة الحكام المصرية بشكل مؤقت.

ومن المنتظر أن يستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري الموسم الجاري اليوم السبت، بمواجهة سيراميكا كليوباترا.