انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) غزل المحلة.. تعادل سلبي جديد

التشكيل - محمد حمدي زكي يقود غزل المحلة.. وعبد الله السعيد على دكة الإسماعيلي

سام مرسي أساسي مع إبسويتش ضد ليستر

تشكيل مانشستر سيتي - عودة جوندوجان.. وثلاثي وسط في مواجهة بورنموث

تشكيل ليفربول - تسيميكاس أساسي.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد برايتون