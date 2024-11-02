انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) غزل المحلة.. تعادل سلبي جديد
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام غزل المحلة.
ويلعب الإسماعيلي أمام غزل المحلة ضمن الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز.
لمتابعة مباراة الإسماعيلي أمام غزل المحلة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق 90: الفرص المهدرة تتواصل
ق 80: بطاقة حمراء لعبد الرحيم عموري مدافع غزل المحلة بعد عرقلة مهاجم الإسماعيلي
ق 77: عامر عامر يتألق في التصدي لفرصة الأول للإسماعيلي
ق 65: أحمد عادل يتألق ويتصدى ببراعة لرأسية مهاجم المحلة
ق 48 جووول أول من نادر فرج ولكن الراية ترفض احتسابه بداعي التسلل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: مطالبات بركلة جزاء خلال تنفيذ ركلة حرة مباشرة للإسماعيلي لكن تقنية الفيديو ترفض احتسابها.
ق 16: عرضية يسددها مروان حمدي من لمسة واحدة مرت بجوار القائم بغرابة والمرمى خالٍ.
انطلاق المباراة