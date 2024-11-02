السد القطري يخطف وناس من أولمبياكوس

أتم نادي السد القطري إجراءات التعاقد مع الجزائري أدم وناس بعدما كان قريبا من الانتقال لـ أولمبياكوس اليوناني.

وانضم وناس لنادي السد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليل الفرنسي.

وأعلن السد تعاقده مع وناس بشكل رسمي حتى نهاية الموسم.

السد تعاقد مع وناس رغم تواجده في اليونان في وقت سابق وإجرائه الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى أولمبياكوس.

وقبل رحلته مع ليل التي استمرت موسمين، كان الدولي الجزائري قد انضم إلى نابولي في صيف 2017 بعد موسمين ناجحين مع بوردو الفرنسي خاض خلالهما 60 مباراة وسجل 10 أهداف في جميع المسابقات.

وفي صيف 2019 عاد الجناح الجزائري إلى الدوري الفرنسي من خلال إعارة لمدة عام واحد إلى صفوف نيس.

وخاض وناس مع نيس 19 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين في جميع المسابقات قبل العودة إلى نابولي.

وبشكل عام خاض وناس 67 مباراة مع نادي نابولي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.