السد القطري يخطف وناس من أولمبياكوس
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:41
كتب : FilGoal
أتم نادي السد القطري إجراءات التعاقد مع الجزائري أدم وناس بعدما كان قريبا من الانتقال لـ أولمبياكوس اليوناني.
وانضم وناس لنادي السد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليل الفرنسي.
وأعلن السد تعاقده مع وناس بشكل رسمي حتى نهاية الموسم.
السد تعاقد مع وناس رغم تواجده في اليونان في وقت سابق وإجرائه الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى أولمبياكوس.
وقبل رحلته مع ليل التي استمرت موسمين، كان الدولي الجزائري قد انضم إلى نابولي في صيف 2017 بعد موسمين ناجحين مع بوردو الفرنسي خاض خلالهما 60 مباراة وسجل 10 أهداف في جميع المسابقات.
وفي صيف 2019 عاد الجناح الجزائري إلى الدوري الفرنسي من خلال إعارة لمدة عام واحد إلى صفوف نيس.
وخاض وناس مع نيس 19 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين في جميع المسابقات قبل العودة إلى نابولي.
وبشكل عام خاض وناس 67 مباراة مع نادي نابولي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.
✍️🏻 | رسـمياً | ادام وناس سداوي حتى نهاية الموسم..
مــرحبــاً ادام 🤍🖤#السد | #AlSadd pic.twitter.com/snYKJg1Uvc— 🏆 #79 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 2, 2024