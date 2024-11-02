انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (7)-(2) بوخوم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد بوخوم في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق70.. جوووووول سااابع لفرانكفورت عن طريق هوجو إيكيتيكي.

ق66. جوووول سااادس لفرانكفورت عن طريق كان أوزون من صناعة مرموش.

ق60. جووووول خااامس لفرانكفورت عن طريق محمود داوولد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق51. جووووول الثاني لبوخوم عن طريق فيليب هوفمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جوووول تقليص الفارق لبوخوم عن طريق داني دي فيت.

ق33. جوووول رااابع لفرانكفورت عن طريق ناثانيال براون.

ق20. جوووول ثالث لفرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف بعد خطأ دفاعي.

ق18. جوووول رااائع لفرانكفورت من مرموش من ركلة حرة مباشرة.

ق8. جوووول أول لفرانكفورت عن طريق هوجو إيكيتيكي مستغلا عرضية من عمر مرموش بعد انطلاقة رائعة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل