انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (7)-(2) بوخوم

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد بوخوم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد بوخوم في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - محمد حمدي زكي يقود غزل المحلة.. وعبد الله السعيد على دكة الإسماعيلي سام مرسي أساسي مع إبسويتش ضد ليستر تشكيل مانشستر سيتي - عودة جوندوجان.. وثلاثي وسط في مواجهة بورنموث تشكيل ليفربول - تسيميكاس أساسي.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد برايتون

نهاية المباراة

ق70.. جوووووول سااابع لفرانكفورت عن طريق هوجو إيكيتيكي.

ق66. جوووول سااادس لفرانكفورت عن طريق كان أوزون من صناعة مرموش.

ق60. جووووول خااامس لفرانكفورت عن طريق محمود داوولد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق51. جووووول الثاني لبوخوم عن طريق فيليب هوفمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جوووول تقليص الفارق لبوخوم عن طريق داني دي فيت.

ق33. جوووول رااابع لفرانكفورت عن طريق ناثانيال براون.

ق20. جوووول ثالث لفرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف بعد خطأ دفاعي.

ق18. جوووول رااائع لفرانكفورت من مرموش من ركلة حرة مباشرة.

ق8. جوووول أول لفرانكفورت عن طريق هوجو إيكيتيكي مستغلا عرضية من عمر مرموش بعد انطلاقة رائعة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
صيد الكبار مستمر.. بورنموث يعرقل مانشستر سيتي وهالاند يهدر أغرب الأهداف صلاح ثامن الهدافين التاريخيين.. الملك المصري يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول سجل بروعة وصنع هدفين.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بوخوم برباعية في مباراته الـ 100.. مرموش يسجل ثاني أهدافه من ركلات حرة في الدوري الألماني انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(1) برايتون.. الأحمر في الصدارة الخسارة الثانية.. نيوكاسل يسقط أرسنال في الدوري سام مرسي أساسي مع إبسويتش ضد ليستر تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بوخوم
أخر الأخبار
ثاني الهدافين في آخر 6 مواسم.. الشحات يفتتح أهداف الأهلي بـ الدوري المصري 19 دقيقة | الدوري المصري
بعد ما حدث مع مدربه.. فلومينينسي يعلن فسخ تعاقد مارسيلو 48 دقيقة | أمريكا
أرتيتا: كان يجب أن نلعب بشكل مختلف بعد تأخرنا.. وهدف واحد كان سيغير المباراة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يواجه الشمس وديا ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
حمد إبراهيم: أوجه التحية لـ إيهاب جلال الذي نفتقده.. وكان بإمكاننا إنهاء المباراة ساعة | الدوري المصري
متعب: أتواصل مع برشلونة لإقامة مباراة اعتزالي ساعة | الدوري المصري
تعادل سلبي ثالث.. الإسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة ويهدر نقطتين في بداية الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك