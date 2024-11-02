التشكيل - محمد حمدي زكي يقود غزل المحلة.. وعبد الله السعيد على دكة الإسماعيلي

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يعتمد حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي على الثنائي نادر فرج وخالد النبريص.

ويحل غزل المحلة ضيفا على الإسماعيلي ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - محمد بيومي

الوسط: عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - مروان حمدي

الهجوم: نادر فرج - خالد النبريص

مقاعد البدلاء:

كمال السيد - حاتم سكر - علي الملواني - هشام محمد - محمد زيدان - عمر القط - محمد خطاري - عبدالله السعيد - إريك تراوري.

فيما يقود محمد حمدي زكي هجوم نادي غزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - عبد الرحيم عموري

الوسط: محمد عصام - موري توريه - محمد جابر

الهجوم: محمد حمدي زكي - عبده يحيى - حسام جريشة

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