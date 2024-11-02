التشكيل - محمد حمدي زكي يقود غزل المحلة.. وعبد الله السعيد على دكة الإسماعيلي

يعتمد حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي على الثنائي نادر فرج وخالد النبريص.

ويحل غزل المحلة ضيفا على الإسماعيلي ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - محمد بيومي

الوسط: عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - مروان حمدي

الهجوم: نادر فرج - خالد النبريص

مقاعد البدلاء:

كمال السيد - حاتم سكر - علي الملواني - هشام محمد - محمد زيدان - عمر القط - محمد خطاري - عبدالله السعيد - إريك تراوري.

فيما يقود محمد حمدي زكي هجوم نادي غزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - عبد الرحيم عموري

الوسط: محمد عصام - موري توريه - محمد جابر

الهجوم: محمد حمدي زكي - عبده يحيى - حسام جريشة