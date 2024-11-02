التشكيل - محمد حمدي زكي يقود غزل المحلة.. وعبد الله السعيد على دكة الإسماعيلي
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 16:13
كتب : FilGoal
يعتمد حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي على الثنائي نادر فرج وخالد النبريص.
ويحل غزل المحلة ضيفا على الإسماعيلي ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل
الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - محمد بيومي
الوسط: عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - مروان حمدي
الهجوم: نادر فرج - خالد النبريص
مقاعد البدلاء:
كمال السيد - حاتم سكر - علي الملواني - هشام محمد - محمد زيدان - عمر القط - محمد خطاري - عبدالله السعيد - إريك تراوري.
فيما يقود محمد حمدي زكي هجوم نادي غزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي.
وأعلن أحمد عيد عبد الملك تشكيل غزل المحلة كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - عبد الرحيم عموري
الوسط: محمد عصام - موري توريه - محمد جابر
الهجوم: محمد حمدي زكي - عبده يحيى - حسام جريشة