تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بوخوم
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 15:52
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه في مواجهة بوخوم.
ويلعب فرانكفورت ضد برلين في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.
ويقود عمر مرموش نجم منتخب مصر هجوم فريقه فرانكفورت ضد بوخوم.
كما يتواجد التونسي إلياس السخيري في التشكيل الأساسي لفرانكفورت ضد بوخوم.
ويحتل فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة.
بينما يأتي بوخوم في المركز 18 والأخير برصيد نقطة وحيدة.
ولعب مرموش الموسم الجاري مع فرانكفورت 13 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.
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