مؤتمر فليك: اللاعبون شحنوا طاقتهم.. والدوري لا يزال طويلا

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

شدد هانسي فليك مدرب برشلونة على أن لاعبي فريقه قد شحنوا طاقتهم بالكامل بعد أسبوع الراحة الذي حصلوا عليه.

ويستعد برشلونة لمواجهة إسبانيول غدا الأحد على ملعب مونتجويك في الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا نضغط على أراوخو، هو يتعافى بشكل جيد ونحاول الرفع من الكثافة ولكن بدون ضغط لأننا نضع الإصابة في الاعتبار وهو على الطريق الصحيح".

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وواصل "تأجيل الجولة بالكامل بسبب الإعصار؟ إذا كنت أنا المسؤول كنت لأفعل ذلك لأنها مأساة كبيرة لفالنسيا وإسبانيا بالكامل".

وأكمل "إريك جارسيا قد يعود عقب فترة التوقف الدولي".

وتابع "الطريق لا يزال طويلا في الدوري وأي شيء قد يحدث، نحن نمر بفترة جيدة ونلعب بروح كبيرة واليوم الفريق تدرب بشكل رائع وإذا لعب بنفس الطريقة ستسعد الجماهير".

واستمر "أنا أقدر ما أراه من فرينكي دي يونج، الشوط الثاني ضد ريال مدريد قدم لنا الهدوء، هو لاعب رائع بالنسبة للفريق وإصابته كانت طويلة ولكننا سنرى كسيف سيتأقلم".

وأردف "لقد حظينا بأسبوع طبيعي وجميع اللاعبين شحنوا بطاريتهم".

وأضاف "لا يوجد مشكلة في شرح لكل لاعب سبب عدم مشاركته وأن أخبر كل لاعب عن قدراته".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة هانسي فليك الدوري الإسباني
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