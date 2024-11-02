رئيس سانتوس يفجر مفاجأة بشأن نيمار

فجر مارسيلو تيكسيرا رئيس سانتوس البرازيلي مفاجأة كبرى بشأن مستقبل نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي.

نيمار النادي : الهلال الهلال سانتوس

وقال رئيس سانتوس للصحفيين: "نيمار سيعود إلى سانتوس في شهر يونيو المقبل".

وأكمل "هذه هي المحادثة التي أجريناها سويا، هو سيعود لنا".

ولا تعد هذه أول مرة يتحدث فيها تيكسيرا عن عودة نيمار إلى سانتوس وقال في شهر مارس الماضي: "هو لديه علاقة احترام وامتنان تجاه سانتوس، عودته للنادي أمر لا مفر منه".

وأتم "لكنني أرى حاليا أنه لا توجد نية في عودته للبرازيل فهناك العديد من الأمور تحتاج إلى تطور".

ويمتد تعاقد نيمار مع الهلال حتى عام 2025.

ويعد نيمار من ناشئي سانتوس وظل مع الفريق حتى عام 2013 حينما رحل عنه صوب برشلونة.

ولعب نيمار مع سانتوس 225 مباراة سجل خلالهم 136 هدفا.

وكان نيمار عاد مؤخرا للمشاركة مع الهلال في المباريات عقب شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.