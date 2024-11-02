موندو ديبورتيفو: برشلونة يمنح أراوخو خيارين.. وجلسة لحسم مستقبله

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أراوخو

منح برشلونة مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو خيارين بشأن مستقبله.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي تعاقد أراوخو مع برشلونة في صيف 2026.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يرفض رحيل أراوخو مجانا.

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وأوضحت التقارري ان أولوية برشلونة هى استمرار اللاعب، لكن إذا لم يرغب في التجديد، فسيطلبون منه الرحيل في الصيف المقبل إلى أي فريق مقابل الحصول على 100مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى جلسة قريبة بين إدارة برشلونة وممثلي اللاعب لحسم مستقبله.

التقرير ذاته أوضح أن تغييرا إيجابيا في موقف أراوخو من التجديد لبرشلونة، بعد المستوى الرائع الذي يقدمه منذ قدوم هانز فليك لتدريبه.

المدافع صاحب الـ 25 عاما كان ضمن اهتمامات بارين ميونيخ في وقت سابق وكذلك باريس سان جيرمان.

ويلعب أراوخو في صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ صيف 2020.

وخاض مع البلوجرانا 150 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5، وتوج بلقب الدوري الإسباني ولقب كاس ملك إسبانيا وكأس السوبر.

برشلونة أراوخو
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