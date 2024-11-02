بينيا: تشيزني أظهر احتراما أكثر من اللازم

يرى إنياكي بينيا حارس برشلونة أن زميله بالفريق فويتشيك تشيزني أظهر احتراما كبيرا.

إيناكي بينا النادي : برشلونة برشلونة

ويشارك بينيا كحارس أساسي لبرشلونة منذ إصابة مارك أندري تير شتيجن.

وقال بينيا في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "تشيزني شخص مذهل، في اليوم الأول أخبرني إنه لم يأت لمنافستي وأنه جاء فقط لمنافسة نفسه، وشعرت بالصدمة لأنه في مركز به تنافسية كبيرة ولاعب واحد فقط من يلعب فقط أظهر احتراما كبيرا لم يكن الأمر يستحقه".

وأضاف "سوء حظ إصابة تير شتيجن جعلني ألعب ضد فياريال من الصفر وقال لي المدرب، ابقى هادئنا وأن أهتم فقط بما طلبه مني هو ومدرب حراس المرمى وأخبرني إنه يثق بي ولكنه لم يخبرني إنني سأكون رقم واحد أبدا، وفي النهاية الأداء هو ما يحدد إذا ما كنت ستلعب أم لا".

وتعاقد برشلونة مع تشيزني الذي عاد من الاعتزال من أجل تعويض غياب تير شتيجن الذي سيمتد لنهاية الموسم.