تقرير: باريس سان جيرمان يتفوق على ناد إنجليزي في سباق لوكمان

اقترب باريس سان جيرمان من التعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وساهم لوكمان في الموسم الماضي بتتويج أتالانتا للمرة الأولى بالبطولة بعد تسجيله هاتريك في مباراة النهائي ضد باير ليفركوزن.

وبحسب موقع "Football Insider"، فإن باريس سان جيرمان المرشح الأوفر للحصول على خدمات لوكمان.

وأوضحت التقارير أن باريس سان جيرمان تفوق على وست هام في سباق التعاقد مع المهاجم النيجيري.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما موسما استثنائيا إذ ساهم في 27 هدفا خلال 45 مباراة لعبها في جميع البطولات.

ولفت أنظار نادي باريس سان جيرمان للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل في النهاية.

ويكثف سان جيرمان مفاوضاته في الوقت الحالي لضم لوكمان، في الوقت الذي يرغب وست هام أيضا في حسم الصفقة.

ويستمر تألق النيجيري خلال الموسم الحالي إذ سجل 5 أهداف وصنع مثلهم في 11 مباراة لعبها مع أتالانتا في جميع المنافسات.

وتعاقد أتالانتا مع لوكمان في صيف 2022 قادما من لايبزيج مقابل 9 ملايين يورو.