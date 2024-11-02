"أنا الإسماعيلي أنا" الكشف عن قميص الدراويش الجديد

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلنت شركة ZAT عن قميص الإسماعيلي الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2024/2025.

ويرتدي الإسماعيلي قميص من شركة ZAT القطرية التي تصنع أيضا قميص الزمالك في الموسم الحالي.

وكان الشركة قد صنعت قميص المصري بالموسم الماضي.

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وجاء إعلان ZAT عن القميص تحت عنوان أنا الإسماعيلي أنا.

ويفتتح الإسماعيلي موسمه الجديد بمواجهة غزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري مساء اليوم السبت.

وقضى الدراويش معسكر إعدادي للموسم الجديد في دولة قطر وتخلله عدة مباريات ودية.

ويقود الإسماعيلي خلال الموسم الجديد حمد إبراهيم الذي تولى المسؤولية خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويدخل الفريق الموسم بدون أي صفقات بسبب عقوبة إيقاف القيد التي تعرض لها.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، كما وصل الفريق لنصف نهائي كأس مصر.

الإسماعيلي الدوري المصري
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