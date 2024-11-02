سبورت: برشلونة يراقب وضع لياو مع ميلان

يستهدف نادي برشلونة الإسباني ضم البرتغالي رفائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي.

ويمتد تعاقد لياو مع ميلان حتى صيف 2028.

وبحسب صيحفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يراقب وضع لياو مع ميلان بهدف التحرك لضمه في الصيف المقبل.

لياو لا يمر بأفضل أوقاته مع ميلان وذلك منذ وصول مواطنه باولو فونسيكا لتدريب الفريق.

ولم يشارك لياو في آخر مباراتين كأساسي في الدوري الإيطالي، فجلس على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة في الفوز على أودينيزي فيما شارك كبديل في الشوط الثاني خلال الخسارة من نابولي 2-0.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أشارت إلى أن لياو لم يشارك في المران الرئيسي للاعبين الذين سيواجهون مونزا ف في الدوري الإيطالي.

وكان فونسيكا قد أشار في وقت سابق إلى أن جلوس لياو على مقاعد البدلاء هو "قرار المدرب".

لا يزال مقعد المدرب البرتغالي في خطر بسبب تذبذب النتائج مع بداية الموسم الجاري.

وشارك لياو هذا الموسم في 11 مباراة سجل هدفا وصنع 4.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول الترتيب من الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وأوروبيا يمتلك الفريق 3 نقاط من 3 مباريات ويستعد للقاء ريال مدريد الأسبوع المقبل.