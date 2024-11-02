ميسي يكشف.. هل يصبح مدربا بعد الاعتزال

كشف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين موقفه من تحوله إلى مدرب عقب اعتزاله.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وقال ميسي في حواره مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر تطبيق 433 Football: "لا أخطط لأصبح مدربا عندما أعتزل".

وأتم "هذا أمر لا أفكر في حدوثه".

اللاعب صاحب الـ37 عاما يمتد تعاقده مع إنتر ميامي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025.

وخلال الموسم الجاري خاض ميسي مع إنتر ميامي 20 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكان ميسي زاد الغموض حول موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 رفقة منتخب بلاده.

وقال: "سُئلت مرارا عن ذلك خصوصا في الأرجنتين. أتمنى أن أنهي هذا العام بصورة جيدة ثم أبدأ العام التالي وأحظى بفترة إعداد جيدة وهو ما لم أحظَ به في العام الماضي".

وأضاف "من هذه النقطة سأقيم حالتي. لا يزال هناك الكثير من الوقت وفي الكرة تحدث الكثير من الأشياء".

وأتم "أنا لا أفكر بذلك بل أعيش يوما تلو الآخر ولا أفكر لهذا المدى البعيد".