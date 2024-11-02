منافس بيراميدز - بعد ارتباطه بـ فايلر.. الترجي يتفق مع مدرب مونبيليه السابق

اقترب نادي الترجي التونسي من حسم هوية مدربه الجديد بعدما ارتبط بالتعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق.

وأعلن الترجي رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق منذ أيام وتعيين اسكندر القصري بشكل مؤقت.

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن الترجي اقترب بشدة من التعاقد مع المدرب الفرنسي ميشيل دير زاكاريان مدرب مونبيليه السابق.

وأوضحت التقارير أن إدارة الترجي برئاسة حمدي المدب توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ميشيل دير زاكاريان لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

اتفاق الترجي مع ميشيل دير زاكاريان جاء بعدما ربطته تقارير بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق.

وسبق للمدرب الفرنسي صاحب الـ 61 عاما تدريب بريست وريمس ونانت وكليرمون فوت.

وخاض دير زاكاريان آخر تجاربه مع مونبيلييه قبل إقالته منذ أسبوع تقريبا لسوء النتائج.

وقاد دير زاكاريان تدريب مونبيليه خلال 61 مباراة وحقق الفوز في 22 وتعادل 16 وخسر 23 مباراة.

ويقع الترجي في المجموعة التي تضم بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم رفقة الثنائي كل من ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي بالمجموعة الرابعة من البطولة.