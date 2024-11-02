بيولي: كنا نستحق الفوز على الهلال.. وراض عن رونالدو

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يرى ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي أن فريقه كان يستحق الفوز على الهلال.

وتعادل الهلال مع مضيفه النصر في دربي الرياض الذي أقيم ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

وقال بيولي مدرب النصر في مؤتمر صحفي: "قدمنا مباراة جيدة وقوية لياقياً، وكنا أقرب للانتصار وكنا نستحق الفوز، لكن لم يحالفنا الحظ".

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وأضاف المدرب الإيطالي "بدأنا مباراة الهلال بشكل جيد، لكن لم نستطع أن ننهيها بالشكل الذي بدأنا به. المباراة كانت قوية وممتعة للغاية".

وواصل "الدوري السعودي قوي للغاية. والآن الأجواء بدأت في الاعتدال، وهذا سيساهم برفع عطائنا بشكل أكبر".

وأتم مدرب النصر "رونالدو قدم المطلوب منه أمام الهلال وراض عن أدائه".

لنتيجة حافظت على سجل الفريقين الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري السعودي، بينما فقد الهلال النقاط للمرة الأولى.

رغم ذلك حطم الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في المسابقات المحلية بـ 56 مباراة متتالية، متغلبا على رقم أهلي جدة مع كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق (55).

البداية أتت مبكرة للغاية بهدف أندرسون تاليسكا بعد تمريرة من أوتافيو، بعد 53 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

هذا الهدف كان ثالث أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض، بعد هدف أوتافيو مع النصر في الموسم الماضي بعد 24 ثانية، وعبد الله الجمعان لاعب الهلال عام 1990، في 34 ثانية.

جاء التعادل في الدقيقة 78 برأسية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد عرضية من رينان لودي.

بهذه النتيجة يبقى الهلال على صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بعد تعادله الأول هذا الموسم الذي تلى 8 انتصارات متتالية.

أما النصر فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة الثاني.

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