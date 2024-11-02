جيسوس: الحكم حرمنا من ركلة جزاء أمام النصر.. والهلال لا يتأثر بغياب أي لاعب

يرى جورج جيسوس مدرب الهلال أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة النصر.

وتعادل الهلال مع مضيفه النصر في دربي الرياض الذي أقيم ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيسوس مدرب الهلال في مؤتمر صحفي: "الحكم حرمنا من ضربة جزاء أمام النصر كان يستحقها ميتروفيتش. كنا أفضل وكان بالإمكان أن نفوز".

وأضاف "الكل يعرف أهمية روبن نيفيز، لكن الهلال لا يفقد قوته بغياب أي لاعب، لعبنا موسما كاملاً من دون نيمار ".

وأتم"لودي يقدم أداء رائعا. ولو شاهده مدرب البرازيل لقام باستدعائه لقائمة المنتخب".

النتيجة حافظت على سجل الفريقين الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري السعودي، بينما فقد الهلال النقاط للمرة الأولى.

رغم ذلك حطم الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في المسابقات المحلية بـ 56 مباراة متتالية، متغلبا على رقم أهلي جدة مع كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق (55).

البداية أتت مبكرة للغاية بهدف أندرسون تاليسكا بعد تمريرة من أوتافيو، بعد 53 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

هذا الهدف كان ثالث أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض، بعد هدف أوتافيو مع النصر في الموسم الماضي بعد 24 ثانية، وعبد الله الجمعان لاعب الهلال عام 1990، في 34 ثانية.

جاء التعادل في الدقيقة 78 برأسية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد عرضية من رينان لودي.

بهذه النتيجة يبقى الهلال على صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بعد تعادله الأول هذا الموسم الذي تلى 8 انتصارات متتالية.

أما النصر فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة الثاني.

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