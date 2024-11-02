الشيشيني: "برة برة".. أسلوب طرد طارق مصطفى لم يكن لائقا

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 00:51

كتب : Filgoal Team

سامي الشيشيني وطارق مصطفى

أبدى سامي الشيشيني مدير الكرة لفريق البنك الأهلي اعتراضه على تصرف الحكم محمد عادل أثناء طرد مدرب الفريق طارق مصطفى خلال المباراة أمام الزمالك.

وقال الشيشيني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم يعجبني أسلوب محمد عادل حكم اللقاء، أسلوبه لم يكن لائقا".

وأوضح "كان هناك اعتراضات لكنها لم ترتق للطرد، وكلمة "برة برة" لطارق غير مقبولة، وتفاجأنا بهذا القرار".

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وتابع "نواجه فرق السوبر المصري الأربعة في أول 5 جولات، وجدولنا صعب للغاية".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 بركلة جزاء عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.

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