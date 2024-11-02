كأس إنتركونتينينتال - مدرب باتشوكا: الأهلي نادي كبير ويعرفه العالم أجمع

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

جويليرمو ألمادا - باتشوكا

أشاد جويليرمو ألمادا المدير الفني لـ باتشوكا بـ الأهلي قبل مواجهة محتملة بين الفريقين في نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.

وقال مدرب باتشوكا المكسيكي عبر قناة MBC مصر 2: "الأهلي نادي كبير ويعرفه العالم أجمع، وأظهر ذلك كما فعل أمام العين بالفوز 3-0، وهو فريق ديناميكي".

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وأضاف "لم أشاهد مباراة الأهلي والعين وسأشاهدها للتعرف على اللاعبين وطريقة اللعب، جدول الدوري المكسيكي مضغوط للغاية ولم أحصل على الوقت لمشاهدة المباراة".

وعن نظام بطولة إنتركونتينينتال قال: "لا أستطيع القول إن نظام البطولة جيد، تركيزي هو الفوز في المباريات وليس نظام المسابقة".

وكشف رغبته في من يواجه في دربي الأمريكيتين قائلا: "بوتافوجو وأتليتكو مينيرو ناديان كبيران للغاية وجميع الأندية البرازيلية من أفضل أندية العالم، وسأركز على الفوز باللقاء دون النظر هوية الفريق، ولا نفكر في فريق محدد سواء بوتافوجو أو أتليتكو مينيرو".

ووصل بوتافوجو وأتليتكو مينيرو لنهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 1 ديسمبر المقبل لحسم البطل القاري الأخير في 2024 وإكمال مقاعد كأس إنتركونتينينتال 2024 ومونديال الأندية 2025.

وأشاد بالمغربي أسامة الإدريسي لاعب الفريق: "لاعب كبير للغاية وتمكن من التأقلم سريعا ولديه طموح وشغف كبير ويتدرب جيدا ربما يكون الاختلاف في الثقافة في البداية، لكن اندمج مع اللاعبين ويلعب بشكل جماعي مع زملائه".

وخاض الإدريسي حتى الآن 49 مباراة مع باتشوكا سجل 9 وصنع 16 في جميع المسابقات مع باتشوكا وساهم في التتويج بلقب كأس أبطال كونكاكاف.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

ويحتل باتشوكا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 14 مباراة في مرحلة أبرتورا من الدوري المكسيكي.

وتعد فرص الفريق ضئيلة في الوصول لمرحلة المنافسة على اللقب.

ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 5 جولات إذ تعادل مرة وخسر 4.

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