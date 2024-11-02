رئيس البنك الأهلي: خسرنا أمام الزمالك بركلة جزاء غير صحيحة

أبدى أشرف نصار رئيس البنك الأهلي اعتراضه على ركلة الجزاء التي تسببت بخسارة فريقه أمام الزمالك في الدوري.

وقال نصار في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نجتهد ونتعب ثم تضيع المباراة بركلة جزاء غير صحيحة".

وأضاف "سنطوي صفحة المباراة لأن النظام صعب والكل يبحث عن التواجد بين الـ 9 الأوائل".

وعن طرد المدرب طارق مصطفى قال: "الانفعالات واردة في المباراة. كل شخص يكون حريصا على فريقه وعلى نتيجته".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 بركلة جزاء عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.