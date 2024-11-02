الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة وتاريخ المواجهات

يحل الزمالك ضيفا على سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري 2024-25.

وانتصر سموحة بنتيجة 3-1 على حرس الحدود في افتتاح المسابقة.

بينما فاز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة.

ويحتل سموحة صدارة الترتيب لحين نهاية الجولة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

في آخر مواجهتين فاز الزمالك في الدور الأول بنتيجة 5-1 فيما فاز سموحة في الدور الثاني 1-0.

وستكون تلك المواجهة الثانية التي تجمع أحمد سامي بـ جوزيه جوميز، بعد لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي الذي انتهى بفوز الموج الأزرق 1-0.

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موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر.

وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتبدأ المباراة في تمام الخامسة مساءً.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ولم يتم تحديد اسم المعلق بعد.

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تاريخ المواجهات في الدوري المصري

فوز الزمالك في 13 وسموحة في 4 وتعادل الفريقان في 6.

إجمالا فاز سموحة في 5 وتعادلا في 8 وفاز الزمالك في 15 بجميع المسابقات، منها نهائي كأس مصر مرتين في 2014 و2018.

سجل الزمالك 47 هدفا فيما سجل سموحة 28.

ويعد أحمد سيد "زيزو" هداف المواجهة برصيد 5 أهداف يليه شيكابالا وحسام حسن برصيد 4 أهداف.