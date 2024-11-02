الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة وتاريخ المواجهات

السبت، 02 نوفمبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

يحل الزمالك ضيفا على سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري 2024-25.

وانتصر سموحة بنتيجة 3-1 على حرس الحدود في افتتاح المسابقة.

بينما فاز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة.

ويحتل سموحة صدارة الترتيب لحين نهاية الجولة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

في آخر مواجهتين فاز الزمالك في الدور الأول بنتيجة 5-1 فيما فاز سموحة في الدور الثاني 1-0.

وستكون تلك المواجهة الثانية التي تجمع أحمد سامي بـ جوزيه جوميز، بعد لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي الذي انتهى بفوز الموج الأزرق 1-0.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر.

وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتبدأ المباراة في تمام الخامسة مساءً.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ولم يتم تحديد اسم المعلق بعد.

تاريخ المواجهات في الدوري المصري

فوز الزمالك في 13 وسموحة في 4 وتعادل الفريقان في 6.

إجمالا فاز سموحة في 5 وتعادلا في 8 وفاز الزمالك في 15 بجميع المسابقات، منها نهائي كأس مصر مرتين في 2014 و2018.

سجل الزمالك 47 هدفا فيما سجل سموحة 28.

ويعد أحمد سيد "زيزو" هداف المواجهة برصيد 5 أهداف يليه شيكابالا وحسام حسن برصيد 4 أهداف.

الزمالك سموحة الدوري المصري
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