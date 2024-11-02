الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة وتاريخ المواجهات
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 00:20
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري 2024-25.
وانتصر سموحة بنتيجة 3-1 على حرس الحدود في افتتاح المسابقة.
بينما فاز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة.
ويحتل سموحة صدارة الترتيب لحين نهاية الجولة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.
في آخر مواجهتين فاز الزمالك في الدور الأول بنتيجة 5-1 فيما فاز سموحة في الدور الثاني 1-0.
وستكون تلك المواجهة الثانية التي تجمع أحمد سامي بـ جوزيه جوميز، بعد لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي الذي انتهى بفوز الموج الأزرق 1-0.
video:1
موعد المباراة والقناة الناقلة
يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر.
وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وتبدأ المباراة في تمام الخامسة مساءً.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ولم يتم تحديد اسم المعلق بعد.
video:2
تاريخ المواجهات في الدوري المصري
فوز الزمالك في 13 وسموحة في 4 وتعادل الفريقان في 6.
إجمالا فاز سموحة في 5 وتعادلا في 8 وفاز الزمالك في 15 بجميع المسابقات، منها نهائي كأس مصر مرتين في 2014 و2018.
سجل الزمالك 47 هدفا فيما سجل سموحة 28.
ويعد أحمد سيد "زيزو" هداف المواجهة برصيد 5 أهداف يليه شيكابالا وحسام حسن برصيد 4 أهداف.