لم يخسرا معه من قبل.. بسيوني يدير لقاء الأهلي وسيراميكا تحكيميا
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 23:56
كتب : FilGoal
يدير محمود بسيوني مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا تحكيميا في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا غدا السبت في الثامنة مساءً على استاد السلام.
ويعاون بسيوني كل من سمير جمال وخالد السيد، ويتواجد السيد منير كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد جمال الغندور ويعاونه أحمد حسام طه.
وستكون تلك المباراة رقم 11 لبسيوني التي يديرها للأهلي.
وحقق الأهلي مع صافرته التحكيمية 9 انتصارات وتعادل في 10 مباريات سابقة.
ولم يخسر معه أيضا سيراميكا كليوباترا في 5 مباريات سابقة، ففاز في 3 وتعادل في 2.
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