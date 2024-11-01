يقترب من حسام حسن.. السعيد يسجل للموسم الـ 19 في مسيرته بـ الدوري المصري

سجل عبد الله السعيد هدف الفوز القاتل لـ الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري معززا من رقمه القياسي في المسابقة.

وانتصر الزمالك بنتيجة 3-2 في افتتاح مشواره بالمسابقة بفوز في الدقيقة 90+8.

وهز عبد الله السعيد الشباك في الدوري المصري للموسم الـ 19 في تاريخ مشاركاته بفضل هدفه من علامة الجزاء.

ويعد حسام حسن مدرب منتخب مصر الحالي هو أكثر لاعب تسجيلا في الدوري المصري عبر 20 موسما.

بينما يعد أحمد عيد عبد الملك الأكثر تسجيلا للأهداف في المواسم المتتالية برصيد 17 موسما، ولا يزال صامدا باسمه.

ووصل السعيد للهدف رقم 130 في الدوري المصري معززا من رقمه كثالث أفضل هدافي المسابقة بعد حسام حسن وحسن الشاذلي.

وشارك السعيد في 22 موسما بقميص الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك لم يسجل في 3 منها فقط.

وإليكم قائمة أهداف عبد الله السعيد في الدوري المصري

موسم 2003-04: شارك في 2 ولم يسجل مع الإسماعيلي

موسم 2004-05: شارك في 2 ولم يسجل مع الإسماعيلي

موسم 2005-06: شارك في 14 مباراة سجل 4 مع الإسماعيلي

موسم 2006-07: شارك في 24 مباراة سجل 7 مع الإسماعيلي

موسم 2007-08: شارك في 27 مباراة سجل 5 مع الإسماعيلي

موسم 2008-09: شارك في 30 مباراة سجل 9 مع الإسماعيلي

موسم 2009-10: شارك في 15 مباراة سجل 3 مع الإسماعيلي

موسم 2010-11: شارك في 26 مباراة سجل 8 مع الإسماعيلي

موسم 2011-12: شارك في 15 مباراة سجل 4 مع الأهلي

موسم 2012-13: شارك في 14 مباراة ولم يسجل مع الأهلي

موسم 2013-14: شارك في 17 مباراة وسجل 9 مع الأهلي

موسم 2014-15: شارك في 29 مباراة سجل 6 مع الأهلي

موسم 2015-16: شارك في 30 مباراة سجل 11 مع الأهلي

موسم 2016-17: شارك في 28 مباراة سجل 19 مع الأهلي

موسم 2017-18: شارك في 21 مباراة سجل 10 مع الأهلي

موسم 2018-19: شارك في 18 مباراة سجل 4 مع بيراميدز

موسم 2019-20: شارك في 25 مباراة سجل 17 مع بيراميدز

موسم 2020-21: شارك في 26 مباراة سجل 6 مع بيراميدز

موسم 2021-22: شارك في 31 مباراة سجل 6 مع بيراميدز

موسم 2022-23: شارك في 18 مباراة سجل 1 مع بيراميدز

موسم 2023-24: شارك في 27 مباراة سجل 7 مع بيراميدز والزمالك

موسم 2024-25: شارك في مباراة سجل هدفا مع الزمالك

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هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.