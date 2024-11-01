طلب كولر وحقيقة الخلافات.. في الجول يكشف القصة الكاملة لإصابة أشرف داري

أعلن أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن إصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق وغيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وللمرة الثانية، يتعرض داري للإصابة في فترة زمنية قليلة، حيث انضم إلى الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

ويرصد لكم FilGoal.com القصة الكاملة لتكرار إصابة أشرف داري

كان داري يعاني من التهابات ورشح في الكاحل، وخضع لإشراف طبي مستمر بمتابعة الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله.

وتم تجهيز داري للمشاركة في مباراة العين الإماراتي بطلب وإصرار من المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وشارك المدافع المغربي في مباراة العين، وكان سليما ولم يشعر بوجود أي مشكلة.

وأول أمس الأربعاء، تعرض داري لالتحام في المران أسفر عن كدمة في نفس مكان الإصابة، مما أسفر عن تجددها نسبيا.

وبناء عليه، طلب الجهاز الطبي من كولر تطبيق برنامج علاجي جديد للاعب لإنهاء هذه المسألة.

وستستمر الخطة العلاجية للاعب من الآن وحتى نهاية التوقف الدولي في 19 نوفمبر.

ونفى مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com ما تردد عن وجود خلافات بين كولر والجهاز الطبي بهذا الصدد.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي وفقا لما علمه FilGoal.com:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - يوسف أيمن - عمر كمال - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية - كريم وليد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد.

فيما يغيب كهربا وياسر إبراهيم وأشرف داري وعمر الساعي وكريم الدبيس وكريم فؤاد وعلي معلول عن الفريق.

ويستعد الأهلي لافتتاح مسيرة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الغد السبت.