كهربا وياسر إبراهيم.. في الجول يكشف أسباب غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

يستمر غياب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي عن قائمة الفريق، وذلك في المباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن كهربا يعاني من آلام في الركبة تسببت في غيابه عن القائمة.

بينما يغيب المدافع ياسر إبراهيم بسبب آلام في الحوض.

فيما يغيب عمر الساعي وكريم الدبيس بقرار فني.

ويستمر تأهيل علي معلول وكريم فؤاد نظرا لطبيعة إصابتيهما طويلة الأمد.

ويغيب أشرف داري بسبب إصابته في الكاحل، وفقا لما كشفه طبيب النادي.

وكان كهربا قد عوقب بعد نصف نهائي السوبر المصري أمام سيراميكا بالإيقاف وغرامة مليون جنيه وإعادته للقاهرة قبل خوض النهائي في الإمارات أمام الزمالك.

وبعد العودة تم السماح له بالعودة للتدريبات مع خفض العقوبة المالية للنصف، ولكنه يغيب الآن بسبب آلام الركبة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي وفقا لما علمه FilGoal.com:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - يوسف أيمن - عمر كمال - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية - كريم وليد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد.

فيما يغيب كهربا وياسر إبراهيم وأشرف داري وعمر الساعي وكريم الدبيس وكريم فؤاد وعلي معلول عن الفريق.

ويستعد الأهلي لافتتاح مسيرة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الغد السبت.