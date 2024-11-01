طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي أمام البنك الأهلي

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 22:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

إصابة ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثلاثي أحمد سيد "زيزو" وناصر ماهر ومحمد حمدي.

وانتصر الزمالك بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من الدوري المصري على البنك الأهلي.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي: "زيزو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها".

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وخرج زيزو في الدقيقة 70 متأثرا بالإصابة وعوضه أحمد فتوح.

وأضاف "ناصر ماهر يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه".

واستبدل ناصر ماهر وعوضه زياد كمال في الدقيقة 63.

وأتم "محمد حمدي تعرض لإصابة في الركبة وسيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة".

وعوّض البولندي كونراد ميشالاك، حمدي في بداية الشوط الثاني ضمن تغييرين لجوزيه جوميز.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.

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