مران الأهلي - كولر يجتمع مع رمضان قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، لشرح بعض التحضيرات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء غد.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد ميشيل يانكون رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش المران.

كما عقد كولر جلسة منفردة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين والمصابين.

وكذلك اجتمع كولر على هامش المران مع محمد رمضان المدير الرياضي، لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية وبرنامج الفريق خلال الأيام القادمة.

وقاد السويسري اللاعبين في تدريبات متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024 في الجولة الأولى من الدوري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.