مدرب البنك الأهلي: سيد عبد الله لم يتعمد ارتكاب الخطأ.. والزمالك كان أكثر جاهزية

شدد أمير عبد العزيز المدرب العام لفريق البنك الأهلي على أن سيد عبد الله لم يتعمد ارتكاب خطأ تسبب في ركلة الجزاء.

وخسر البنك الأهلي في الثواني الأخيرة بنتيجة 3-2 من الزمالك بركلة جزاء نفذها عبد الله السعيد بعد ركلة جزاء تحصل عليها الأبيض بسبب لمسة يد على سيد عبد الله.

وقال عبد العزيز في المؤتمر: "الزمالك أكثر جاهزية من البنك الأهلي لخوضه مباريات رسمية في الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والمحلي".

وأضاف "حرصنا على غلق مفاتيح لعب الزمالك في اللقاء، وكنا نطمع في الحصول على نقطة أو الحصول 3، وأهدر العديد من الفرص المحققة".

وأردف "اندهشت من قرار محمد عادل حكم اللقاء بطرد طارق مصطفى المدير الفني قبل نهاية اللقاء".

وتابع "بدأنا فترة الإعداد في شهر سبتمبر واعتمدنا على القوام الأساسي مع إضافة محمد إبراهيم والبلعوطي للمجموعة التي بدأت بصورة أساسية، وفي الشوط الثاني جازفنا بالدفع ببعض العناصر الجديدة لتعويض التأخر".

وأتم "سيد عبد الله لاعب كبير وحاول بذل أقصى جهد في مباراة اليوم، ولم يتعمد ارتكاب ركلة جزاء ضد الفريق، ونلتمس العذر للاعبين في أول لقاء بالدوري".

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ولا يعرف الزمالك الخسارة من البنك الأهلي في الدوري إذا حقق الفوز في 7 مواجهات من أصل 9 وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.